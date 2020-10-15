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謝嘉怡搬屋親手砌家具

2020-10-15 列印
■左起：陳楨怡、謝嘉怡及郭柏妍出席記者會。
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　　港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍昨日出席《善心滿載仁愛堂》記者會，Lisa在節目中與前輩胡楓行Catwalk，留港發展的Liza最近搬新屋，她更在社交網分享親手裝嵌家具，笑言喜歡拼圖也喜歡DIY，「爸爸本來想找人砌，我想自己砌他都不開心，因為他在這方面係冇用、唔識做，他最叻是煮食。」她笑言連油漆都是自己來，以前朋友搬屋，她都會幫手。

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