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單文柔投訴老公撐枱腳唔專心

2020-10-15 列印
■單文柔與陳展鵬撐枱腳，慶祝結婚兩周年。
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　　前日是陳展鵬與單文柔結婚兩周年紀念，二人撇甩囡囡「小豬比」，在灣仔某高級酒店的法國餐館撐枱腳慶祝！

　　事後他們在社交網分享合照，展鵬還搞笑影了一張老婆背後站着一個餐廳職員的相，笑說：「雖然今日係一個特別嘅日子，但係都唔使帶埋保鏢嚟睇住晒嘅，浪卡距離咁遠吹你唔走嘅！」而單文柔就叫展鵬唔好左望右望，「今日係Anniversary，你前世情人瞓咗，就專心陪我！」

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