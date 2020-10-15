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陳凱琳谷事業線賺奶粉錢

2020-10-15 列印
■陳凱琳未想過是否封肚，一切順其自然。
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　　陳凱琳7月底為鄭嘉穎誕下第二胎後，昨日首度出席活動，谷盡僅有的「事業線」賺奶粉錢。問到是否餵人奶而令上圍升Cup？陳凱琳笑說：「有好有唔好啦！好處是見到BB健康、抵抗力較好，就算身心有點辛苦，兩、三小時便要泵一次奶，也都值得。」她不諱言照顧兩個兒子壓力大，幸好老公會幫忙湊仔。問到想追個女還是封肚？陳凱琳笑言不敢講：「順其自然啦，現階段很忙，如果太快生第三個，總覺得對兩兄弟唔住，容後再談啦！」

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