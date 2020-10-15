愛犬離世 強顏歡笑開工 鄭秀文影合照失魂狂捽面

鄭秀文（Sammi）於本月7日晚於社交網公佈愛犬「Lucky」離世消息，字裡行間流露對Lucky的不捨之情，又謂：「雖然這陣子我自己也有一點點沮喪心累。但我答應Lucky，會快快恢愎，向前行。」傷心過後，Sammi亦盡量壓抑負面情緒，專業地完成手頭上的工作。在上周三出Po前的傍晚，《頭條日報》記者發現她與導演張艾嘉在中環街頭拍攝短片《世間有她》，眾人煞科後更齊齊除「罩」合照，薄施脂粉的Sammi雖然面露疲態，但仍擠出笑容影相，惟心不在焉的她忘記基本抗疫意識，摸完口罩後捽眼和鼻，要留意嘞！



鄭秀文與許志安的15歲愛犬「Lucky」近年身體機能轉差，今年6月開始更失禁兼腳軟，直至上周三，Sammi於IG撰長文透露Lucky已離世兼火化，表示需要一點空間去適應失去愛犬的事實，沉澱數天後，看到歌迷為她與Lucky製作的短片，Sammi即轉載並留言：「人要向前看，可以哭，但不許再悲傷，可以回憶，但不許放不低。」Sammi好堅強，在公佈痛失Lucky當日的下午5時許，本報記者就發現她於中環都爹利街拍外景，相信是客串張艾嘉執導的短片《世間有她》。



大意周圍捽



由於當日《燈》片煞科，臨收工前，Sammi與台前幕後影足N次大合照，其間，助手與經理人郭啟華用手機拍下多張相後，她亦不忘叫二人一齊影。起初大家都好乖戴晒口罩，惟後來有人建議除「罩」再影，本來Sammi都心慌慌半除半戴，但點「懶穩陣」遮住都冇用，事關她唔覺意用手捽鼻哥。查實由年初起，專家們都已經頻頻提醒市民「勿用手觸碰口、鼻及眼」，以免感染到新冠肺炎，如今第四波疫情來勢洶洶，見Sammi使勁捽到爽歪歪，之後仲要換左手印面油、抹眼屎，真係隔住個Mon都戥佢擔心，希望Sammi一雙玉手有消毒過啦！



快閃冇心情



以為影完走得，Sammi隨即企埋一邊問助手攞手機篤，殊不知篤唔夠10秒，張艾嘉又召喚她「歸位」。估計係Sammi的口罩遮了半塊面，所以要全體重拍一張，今次張艾嘉又再Close啲，笑笑口一手搭實Sammi膊頭、一手「的」住條口罩繩，說好的「保持一米安全距離」早已拋諸腦後，而剛痛失愛犬的Sammi則勉強擠出笑容，化上淡妝的她亦明顯一臉愁容。最後終於「Good Take」收貨，Sammi即秒速戴番口罩，半句嘢都冇同張艾嘉多講，就一邊滑手機一邊逃離人群，獨個兒心事重重地走到樓梯底，並消失於Crew車之中。



採訪：李維隆