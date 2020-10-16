努力造人望追個囡囡 ﻿黎諾懿﻿﻿慶幸太太非疫情下佗B﻿

黎諾懿在劇集《C9特工》飾演特工「B3」，他雖然劇中演特工好有型，但現實中他更享受做個貼地大叔，熱愛家庭生活的他，平日不是陪太太和囝囝小春雞，就是種花煮餸。他自爆想操到滿身肌肉，跟囝囝影輯寫真相，另外又積極跟太太努力造人，望生個追多個女「收工」，雖然在純天然下未有成績，但亦慶幸太太不是在疫情下佗Ｂ，否則會好擔心。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：Greyhound Café Galleria



在《C9》好鬼有型又打得，但現實已踏入40歲的諾懿自認好麻甩，「太太成日講唔使返工嘅時候，有兩個地方一定搵到我，一間好地茂嘅雲吞麵舖，同埋花街，因為我好鍾意種植物，老婆都話我成個阿叔咁，幾時去埋雀仔街。」他連跟老友鄭伊健話題都轉變埋，「我識伊健咁耐，以前埋牙講玩乜買乜，o依家埋牙就傾最近有啲咩神醫、骨醫，互相介紹去試，話題隨住年紀改變。」



諾懿仲搞笑爆，太太李潔瑩會經常提醒他要保健身體，「老婆成日叫我去睇中醫，又成日話你個仔得3歲，你要錫住身體，拍嘢唔好亂跳，連助手仔都係咁提我，好彩好多嘢後生做咗，o依家真係會多咗啲顧慮。」不過他想趁變真正大叔前型多次，「希望40歲時可以攬住個仔成身肌肉，一排排嘅咁樣影輯相，同埋太太好鍾意睇韓劇，啲男主角都除衫，老婆又話你睇人哋！」



錫身的諾懿坦承為追多個囡囡鋪路，「希望啦！到我有日公佈可能都係仔，因為我哋係純天然，唔想逆天而行揀性別，但所有風水師都潑我冷水，佢哋話第四個有機會係女，我想剝佢哋牙骹。」他更講明會偏心囡囡，「我嘅教育係男仔嘅物質上嘅唔會畀，當然女仔調返轉晒，女係要錫，作為爸爸係希望將所有嘢留畀個女。」雖然諾懿跟太太努力造人一段日子，但反而慶幸未有聲氣，「今年冇都唔係一件壞事，如果太太喺疫情有咗BB，我喺生活同工作上有好大改變，可能唔係太重要嘅工作我會唔接嘅，好怕傳染到佢，所以可能連《刑偵日記》都唔會接，因為唔可以戴口罩開工，所以都算錯有錯着。」



