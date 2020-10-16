三瓣齊開殺出新血路 ﻿張顥霖﻿﻿望疫市人人有工開﻿

張顥霖（Henry）本來做開巿場推廣，開始跟藝人熟悉，近年開始搞埋演唱會等娛樂圈工作，但因為疫情好多工作被迫暫停，現在唯有向三條新出路發展，包括開網上娛樂平台「Bee Channel」製作非主流節目邀請藝人演出；其次搵藝人做主持幫商戶拍片宣傳店舖及生意；第三，搵藝人帶貨，希望在疫情下搵到商機之餘，製造更多就業機會，就算大家賺少啲，但望人人有工開殺出新血路。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



18年前Henry成立Hong Kong Marketing，第一個客戶就是黎明旗下A Music唱片宣傳工作，他坦承因而開始跟藝人熟絡，「之後係做多咗藝人嘅宣傳，13年仲開始做埋演唱會主辦，仲有好多娛樂圈生意衍生咗，因好多客戶想搵藝人參與宣傳，我哋都可以提供到呢啲服務。」



不過社運加上疫情，去年8月開始公司零收入，Henry即時變陣開始發展三條新出路，「有個新平台『Bee Channel』，會開啲有別於主流平台嘅節目，會邀請一啲明星做主持，嚟緊會先開寵物節目。o依家網上大家都向呢個方向，搵啲巿場上大家鍾意睇嘅節目，譬如計劃搞個《一百蚊遊香港》，講一對情侶用一百蚊點樣拍拖使錢，另外，仲會開Live做音樂節目，總之會多元化發展。」



另外，Henry又會安排藝人做主持幫商戶拍片宣傳店舖及生意，以及搵明星帶貨，希望在疫情下搵到更多商機之餘，製造更多就業機會，「o依家全民都直播同埋網購，我哋做啲直播賣貨，同啲明星同埋網紅合作，我哋咁多年都累積咗好多商家嘅關係，佢哋都要搵途徑做生意賣貨，呢個係個好方法。仲有就係諗咗個類似廣告套餐叫做『全港優質品牌巡禮』，三萬八幫客人拍一條3至5分鐘嘅短片，呢條短片有個藝人主持同佢傾偈，介紹商舖嘅嘢，推出唔夠一個月就有廿幾個客，算喺淡巿殺出咗條血路，雖然公司賺嘅錢唔多，但係藝人同製作團隊都有啲工可以開吓，又可以幫襯吓啲媒體，大家都好啦！」



