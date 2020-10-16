成立二人樂隊DisCover ﻿黃進林﻿﻿以達明一派為目標﻿

喺逆市下，作為歌手唔可以坐以待斃，要搵路求生。好似去年6月以一曲《分開紀念日》正式出道，有靚聲王之稱嘅黃進林（Michael），除咗作個人發展外，仲會同結他高手郭俊德(德哥)組成2人band DisCover。兩人將於10月28日在香港科學館演講廳舉行《疫境同行音樂之旅》，宣佈合體兼發佈最新單曲《回南天》，兩人異口同聲話好想成為年輕版「達明一派」。採訪：方騫平



黃進林、德哥、雷深如 (J.Arie)3人喺伍仲衡Live Show結緣，日前仲結伴接受薛家燕、范振鋒及思敏主持嘅新城電台節目《開心大派對》訪問，講吓未來發展動向。家燕姐大讚3個年青人對音樂有熱誠，問到有乜貼士畀新人，家燕姐說：「做音樂好似好簡單，其實要好用心，佢哋係要好有毅力撐住佢。不過，好欣賞佢哋有禮貌，咁會事半功倍，佢哋好有理想，我睇好佢哋，樂壇都需要佢哋，(邀請佢哋跳十字步？) 希望明年成事做到勵志音樂劇，咁就搵佢哋參與。」三人開心到嘩嘩聲。



Michael同德哥好期待成立DisCover，到時可以用新身份進軍樂壇，Michael係主音，德哥就主力彈結他及寫歌，笑言二人Band先至冇交嗌！而且大家方向好一致，好夾。問到係咪想成為「達明一派」接班人？兩人都希望可以做到，因為o依家市場冇呢啲組合，德哥說：「好有緣，同我合作無間嘅填詞人周耀輝早期係幫達明寫歌㗎！我哋都有同周耀輝提過呢個問題『我哋算唔算係十幾年後嘅達明一派呢？』」Michael笑說：「我哋未必一定跟足達明，可以先創造一個style，慢慢摸索。」德哥表示：「暫時構思一系列藍調元素歌曲。」傳達明一派有機會喺今年11月中開show，黃進林話好想睇，大讚「達明一派」獨特曲風最吸引，同埋佢哋好有style，希望能夠學習佢哋建立到自己風格。



