四奪Billboard最佳社交網絡歌手 事務所韓國掛牌上市 BTS成員每人袋過億

美國樂壇年度盛事Billboard音樂頒獎禮昨於洛杉磯舉行，韓國人氣男團BTS（防彈少年團）第四度奪得最佳社交網絡歌手獎，他們隸屬的事務所Big Hit娛樂昨日首日於韓國股票交易所掛牌上市，收市錄得較招股價上升91%，亦為BTS每位成員帶來逾1億港元帳面收入！



美國Billboard音樂頒獎禮受疫情影響，兩度延期終在昨日舉行，大會未有招待現場觀眾。連續4年贏得最佳社交網絡歌手的人氣韓團BTS（防彈少年團），透過網絡在會上演唱新歌《Dynamite》，眾成員感謝Fans道︰「感謝ARMY（指BTS的Fans）讓我們連續4年拿到這個獎！這個獎意味着ARMY和BTS的連結如此緊密，再次感謝ARMY和Billboard Music Awards。」



BTS所屬的事務所Big Hit娛樂昨日在韓國股市首日上市，股價甫開盤即標升至招股價兩倍！BTS七位成員Jin、RM、j-hope、Jung Kook、SUGA、V和Jimin，月前獲事務所老闆房時爀送贈約68000股該公司股票，昨日收市價計算，每位成員獲1.18億港元帳面收益！而Big Hit娛樂的市值，亦超越當地其餘三大同類娛樂公司的總市值！



老闆贈68000股



另外，唱作歌手Post Malone在今屆Billboard頒獎禮獲九個獎成大贏家，獎項包括：最佳歌手、最佳男歌手及最佳Hot 100歌手等。現年18歲的Billie Eilish奪得最佳女歌手、最佳Billboard 200專輯及最佳新人等三個獎。Billie戴上口罩上台領獎，並提醒觀眾要戴口罩及勤洗手對抗疫情！