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「白」冰冰赴澳門 壓軸撐華鼎獎

2020-10-16 列印
■范冰冰亮相成為傳媒焦點。
■溫碧霞擔任最佳女主角頒獎嘉賓。
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　　第27屆華鼎獎頒獎典禮前晚在澳門舉行，曾因逃稅而遭判罰的內地影后范冰冰，以特邀嘉賓身份壓軸亮相紅地氈撐場，身穿露肩長裙的她，以招牌「白面紅唇」妝登場，頓成傳媒焦點。紅地氈主持人問及有份參演的荷里活新片《355》時，范冰冰賣口乖笑道「請大家多多期待」。

　　同場的溫碧霞（Irene）獲邀擔任「最佳女主角」頒獎嘉賓，Irene亦大讚憑《半個喜劇》勇奪影后寶座的任素汐實至名歸！Irene坦言：「宣佈最佳女主角名單，我的心情都好緊張，好似在期待人家的優異成績表！」圖：網上圖片
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