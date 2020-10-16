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余香凝與40歲未婚夫同居

2020-10-16 列印
■余香凝和未婚夫均未有填報職業。資料圖片
■余香凝和陸政渡的擬結婚通知書。
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　　現年27歲的余香凝，與陳家樂分手兩年來未有公開新戀情，日前突然爆出婚訊，一度誤傳新歡是保險才俊Victor。據余香凝與未婚夫的擬結婚通知書顯示，余香凝宣佈將「餘生手牽手過每一天」的未婚夫為現年40歲的陸政渡（Tim），但他未有填報職業，報住地址則同為位於西營盤的物業，相信已展開同居生活。

　　此外，鄭俊弘與何雁詩亦已入紙排期註冊結婚，結婚通知書上可見鄭俊弘的名字是鄭榮基，兩人亦報稱居住同一位於大埔的住址。岑杏賢就於上周入紙，新郎為現年35歲的張嘉俊，職業不詳，報住中半山。
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