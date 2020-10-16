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謙仔睇好張曦雯封后張秀文自認「麻甩」

2020-10-16 列印
■張秀文笑言有時亦會扮低能！
■張秀文、謙仔和張曦雯齊宣傳合作新劇。
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　　張秀文、羅仲謙和張曦雯昨日齊出席無線新劇《木棘証人》宣傳活動，張秀文在劇中飾演港女，更即場擺出十式港女甫士任影！她笑言平時不會擺這些甫士，收到劇本好大壓力，因本身性格幾「麻甩」，亦被森美取笑「麻甩」，對住熟朋友會粗豪亦會扮低能！

　　談到被指回無線爭視帝？謙仔就笑言是返來陪襯，對獎項不會看得太重，更笑言要將自己的運氣傳給張曦雯，她在《木》劇及《踩過界2》的可塑性很高，亦看好她會奪視后獎！張曦雯亦大爆劇中與謙仔又打又錫，更是最多錫戲的一次！
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