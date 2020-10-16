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疫市擔正新戲 李靖筠喊足12粒鐘

2020-10-16 列印
■英皇集團主席楊受成（中）為李靖筠（右二）等打氣。
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　　李靖筠、楊天宇、何珮瑜（Jeana）、顧定軒及朱鑑然等，昨日齊拍攝新片《電子靈》，英皇集團主席楊受成親臨探班打氣。《電》片是英皇與天下一合作十部電影的其中一部，女主角李靖筠在片中夢想當YouTuber，赴韓國幾年後，返港修補家人和朋友關係。男主角楊天宇演喜歡李靖筠的暖男，顧定軒則演李沉迷打機的隱青弟弟。

　　李靖筠表示，拍攝這套奇幻電影又喊又驚，「喊到雙眼好痛，乾到沒眼淚！」楊天宇見李喊足12小時也戥她辛苦，顧定軒則大讚李隨時喊得出，李靖筠坦言很感恩疫情下有工開，雖然有點擔心，但會做足防疫措施！
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