  • 2020年10月17日 星期六
  • 26º
  • 74%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 娛樂

疫境拍《逃恥》SP ﻿新垣結衣﻿﻿買BB用品﻿

2020-10-17 列印
■結衣和星野源在橫濱拍外景。
■結衣不用出鏡時戴上膠口罩。
■結衣與星野源，亦有拍戶外戲份。
■結衣等職演員，小心防疫。
Previous Next

　　新垣結衣和星野源合演的劇集《逃跑雖可恥但有用》（逃恥）開拍特別篇（SP），兩人日前被攝得在橫濱拍攝買BB用品的戲份。圖：網上圖片

　　新垣結衣和星野源再度合作的《逃恥》SP，將於明年1月在日本播出，並已於本月1日開鏡。

　　結衣和星野源日前被攝得在橫濱的嬰兒用品店拍外景，可見劇組做足防疫措施，結衣和星野源鏡頭外亦避免交談；結衣更送出100張便攜空氣除菌卡給工作人員。《逃恥》SP以懷孕和產假為主題，故事時空設定為該劇完結後兩年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd