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冒八號波搵真銀 蘇皓兒拒絕濫做

2020-10-17 列印
■蘇皓兒盡騷招牌靚腿。
■蘇皓兒懶理打風，認真地投入拍攝。
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　　「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）人氣急升成為廣告商寵兒，日前以代言人身份拍攝新廣告。很多行業因疫情大受打擊，但Chloe表示不會因而「濫做」，她會更小心地選擇工作，要適合自己的才會去做！

　　拍攝當日撞正八號風球，Chloe與製作團隊亦落力完成工作，她更大方地盡騷招牌長腿和白滑肌膚！最近忙於拍新劇《金宵大廈2》的她，早前因一場暈倒戲令大腿留下大撻瘀傷，甚注重保養肌膚的她積極療傷，從近照看來已回復白滑呢！

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