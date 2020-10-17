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笑談婚禮隊酒出醜 余香凝斷片醉到嘔

2020-10-17 列印
■余香凝（右）與吳嘉熙老友鬼鬼。
■（右起）陳詩欣、蔡嘉欣及吳紫韻齊出席宣傳活動。
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　　余香凝與吳嘉熙早前接受網台訪問暢談醉酒經歷！日前入紙排期結婚、被指是「奉子成婚」的余香凝，自爆曾在海外參加婚禮期間醉到「斷片」出醜，狂溝酒鬥飲，她的記憶只到第二道菜，翌日一望張牀竟全是嘔吐物！朋友問她有否頭痛？原來余香凝前一晚醉到推低朋友撞埋牆，但她全部記不起！

　　另外，陳詩欣、蔡嘉欣和吳紫韻昨日出席無線節目《姊妹淘》宣傳活動，當被問到會否做余香凝婚禮「姊妹」？陳詩欣說：「未知，（余香凝已『見肚』？）不清楚，她最近好忙，我們不是經常見，作為朋友會支持她和恭喜她，她一直想結婚，我見過她的男朋友，靚仔又體貼，我給他100分。」
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