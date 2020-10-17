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與年青網紅合作 克勤笑認是「老人家」

2020-10-17 列印
■克勤欣喜《格林童話》有佳績。
■《為食熊貓》MV由年輕網紅擔任主角。
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　　李克勤昨日推出新廣東歌《為食熊貓》，為了為歌迷帶來驚喜，這首歌曲的創作及MV拍攝有不少新面孔，克勤說：「……搵了一班年輕製作班底，作曲、填詞、監製，走年輕路線。」克勤未有在該曲MV現身，而是與網絡平台「微辣」合作，由豪Dee、佩男及Yelo等網紅擔任MV主角。現年52歲的克勤在社交網留言笑道，「今次《為食熊貓》MV是跟微辣合作，幾位年青人說不用我這位老人家出現，哈哈！」

　　另外，克勤今年首支派台廣東歌《格林童話》獲五台冠軍，對於歌曲得到好成績，同時亦是首位擁有五台冠軍歌的登頂男歌手，克勤表示十分開心！
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