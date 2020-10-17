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陳慧琳奶奶獲延禁制令 限女兒劉建芝月內遷出

2020-10-17 列印
■劉建芝（左）04年與謝婷婷夜蒲。
■陳慧琳近月鮮有出席公開活動。
■沈靜（前排中）稱被女兒劉建芝（前排左）滋擾。
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　　陳慧琳（Kelly）的奶奶沈靜聲稱多次遭同住女兒劉建芝恐嚇、滋擾及襲擊，上周五獲高等法院頒禁制令，禁止女兒接近寓所和接觸寓所內人士。高院昨在劉建芝缺席聆訊下延長臨時禁制令，並下令劉建芝一個月內清理寓所內個人物品。

　　原告沈靜的律師在庭上指，上周五已通知劉建芝出席聆訊，並要求劉建芝七日內搬離司徒拔道玫瑰新邨寓所，劉建芝當時表明會安排搬遷，直至昨早才突然通知律師要再安排搬遷時間。法庭終應原告申請，下令劉建芝一個月內搬離和清理個人物品。獲法庭延長的臨時禁制令除限制劉建芝不得接近寓所50米範圍，亦禁止她接觸沈靜、沈的丈夫劉基惠及三名家傭。

　　沈靜在入稟狀指劉建芝自2017年8月起遷入同住後，多次對沈靜作出恐嚇、威脅及滋擾，更在本年10月2日毆打沈靜。

案件編號：高院民事1726/2020　圖：資料圖片
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