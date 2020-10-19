因為找音樂監製Jason Lee「輪街症」傾心事，機緣巧合下，促成「魔鬼」吳嘉熙與「天使」余香凝首次一起創作新歌《天地分裂》，歌曲大談兩種人格的內心掙扎，Jennifer自言個性較委婉、循規蹈矩，相反Cheronna的言行較直率，後者不諱言可能得罪人都唔知，所以需從Jennifer身上學習圓滑一點。不過說到愛情上Jennifer更溫柔體貼，她卻否認：「我好似比較惡，反而你係溫柔嘅人，好為人着想。我都試過嗌交嗌到聲嘶力竭，嚇親自己。」Cheronna即強烈反對：「梗唔係啦！我唔鍾意小鳥依人，有時都覺得自己太Man，仲成日恰另一半，我係好我行我素，唔鍾意對方管住，其實另一半都辛苦。」
見Cheronna減到「人生最瘦」，未知可有更多追求者呢？她笑謂：「冇！我絕緣㗎！因為全部都Bro晒，可能有都唔太Feel到，因為我本身冇想搵男友嘅感覺。（叫Jennifer教你女人啲？）唔使啦，我接受唔到。」並謂目前很享受單身，盼在事業上衝刺。多番表示恨30歲前出嫁的Jennifer，當日則聲稱渴望談戀愛，「我唔想亂拍拖，要好認真，甚至去到結婚，所以想嚴選一個好夾、好好嘅人。（擇偶條件？）其實我冇Type，當你鍾意一個人嘅時候佢就係最好。」當提及於幕前性感演出，Jennifer亦希望另一半相信自己的決定，「如果對方介意就唔好揀做呢行嘅女朋友喇。」看來Jennifer的未婚夫都好支持她的演藝事業。
採訪：黎寶倫
髮型：Calvin [email protected]（吳嘉熙）、Ken [email protected] ALCHEMY hair & nail（余香凝）
服裝 : Whistles 場地：THE WAVE