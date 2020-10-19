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吳嘉熙自認「絕緣」冇仔追 ﻿余香凝﻿﻿早視男友為結婚對象﻿

2020-10-19 列印
■Jennifer讚Cheronna 擁有魔鬼身材，對方亦讚她素顏似天使咁靚。
■Jennifer上周二在ig貼婚紗相宣佈婚訊，並透露未婚夫乃圈外人。
■Cheronna與模特兒劉志偉於MV中不乏情慾鏡頭。
■MV中獨自照顧病母的Jennifer上演一幕為媽咪沖涼戲。
■Jennifer預告於新片《七人樂團》有更激親熱戲。
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　　上周一，27歲的余香凝（Jennifer）驚爆婚訊，外間更盛傳她下月奉子成婚！雖然Jennifer一直非常口密，自前年跟陳家樂分手後也未有洩露新戀情，但近月她卻頻頻表露恨嫁之心，好似早前與Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）宣傳新歌《天地分裂》時，講到Cheronna於MV中跟劉志偉上演肉搏戲，Jennifer大呻：「點解唔係我！我想有談情戲！」Cheronna隨即和應：「始終我哋都單身。」仲透露二人私下會講心事，傾得最多是八婆嘢和愛情觀，當時Jennifer更表明唔會亂拍拖，要嚴選一個好夾的結婚對象，看來她早已認定疑曾任職有關證券交易工作的未婚夫陸政渡為終身伴侶。

　　因為找音樂監製Jason Lee「輪街症」傾心事，機緣巧合下，促成「魔鬼」吳嘉熙與「天使」余香凝首次一起創作新歌《天地分裂》，歌曲大談兩種人格的內心掙扎，Jennifer自言個性較委婉、循規蹈矩，相反Cheronna的言行較直率，後者不諱言可能得罪人都唔知，所以需從Jennifer身上學習圓滑一點。不過說到愛情上Jennifer更溫柔體貼，她卻否認：「我好似比較惡，反而你係溫柔嘅人，好為人着想。我都試過嗌交嗌到聲嘶力竭，嚇親自己。」Cheronna即強烈反對：「梗唔係啦！我唔鍾意小鳥依人，有時都覺得自己太Man，仲成日恰另一半，我係好我行我素，唔鍾意對方管住，其實另一半都辛苦。」

　　見Cheronna減到「人生最瘦」，未知可有更多追求者呢？她笑謂：「冇！我絕緣㗎！因為全部都Bro晒，可能有都唔太Feel到，因為我本身冇想搵男友嘅感覺。（叫Jennifer教你女人啲？）唔使啦，我接受唔到。」並謂目前很享受單身，盼在事業上衝刺。多番表示恨30歲前出嫁的Jennifer，當日則聲稱渴望談戀愛，「我唔想亂拍拖，要好認真，甚至去到結婚，所以想嚴選一個好夾、好好嘅人。（擇偶條件？）其實我冇Type，當你鍾意一個人嘅時候佢就係最好。」當提及於幕前性感演出，Jennifer亦希望另一半相信自己的決定，「如果對方介意就唔好揀做呢行嘅女朋友喇。」看來Jennifer的未婚夫都好支持她的演藝事業。

採訪：黎寶倫

髮型：Calvin [email protected]（吳嘉熙）、Ken [email protected] ALCHEMY hair & nail（余香凝）　

服裝 : Whistles　場地：THE WAVE

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