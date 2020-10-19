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BLACKPINK上節目晒舞功　Lisa跳「螃蟹舞」笑爆全場

2020-10-19 列印
■Lisa在節目中跳「螃蟹舞」，大晒搞笑功力。
■BLACKPINK四位成員穿上校服，任《認識的哥哥》嘉賓。
■Jennie透露近期努力學法文。
■BLACKPINK上《Running Man》，大玩問題遊戲。
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　　韓國人氣女團BLACKPINK近日到多個節目任嘉賓，包括《認識的哥哥》及《Running Man》。四名成員身穿校服現身《認識的哥哥》，大跳勁舞，一班主持人包括金希澈、姜虎東等都十分興奮。BLACKPINK更挑戰前輩們的舞曲，跳出李貞妍、Apink歌曲的舞蹈；其中泰籍成員、23歲的Lisa就搶盡風頭，不但大晒舞技，原來其搞笑功力亦好了得，她在節目中表演泰國正流行的「螃蟹舞」，由於舞姿十分騎呢，令隊友及主持人爆笑。Lisa亦在節目中自爆十分迷戀男神孔劉；至於另一成員Jennie則表示近來迷上法國文化，正在努力學法文。

　　除了《認識的哥哥》外，BLACKPINK亦有到《Running Man》任嘉賓，她們戴起有感應裝置的兔仔耳，與眾主持互相發問問題，並要回答成員中誰最污穢等尖銳問題。

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