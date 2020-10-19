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﻿MIRROR雄霸ViuTV節目巡禮　姜濤Ian各孭兩劇做一哥

2020-10-19 列印
■鄧麗欣的《男排女將》亦在節目巡禮出現。
■姜濤及Anson Lo的《超感應學園》片花首度曝光。
■Ian在《無限斜棟有限公司》要搞笑以筷子夾女裝底褲。
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　　ViuTV前晚播出節目巡禮，「親生仔」MIRROR雄霸劇集及綜藝。節目巡禮介紹五套原創劇，包括由鄧麗欣與陳卓賢（Ian）主演的《男排女將》；周秀娜、黃德斌與姜濤主演的《太平紋身店》；Ian及盧慧敏主演的《無限斜棟有限公司》；姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）正在台灣拍攝的《超感應學園》，姜濤及Ian各自擔正兩劇，已由《全民造星》的小弟弟躍升當家小生擔大旗！另一得獎話題劇集《二月廿九》將開拍續集《940920》，除了劉俊謙及吳海昕在平行時空再續前緣外，劉俊謙女友蔡思韵亦會加入，令人期待！

　　此外，ViuTV預告將舉行年度歌曲頒獎典禮《Chill Club年度推介榜》；綜藝節目方面，《Mirror Go》將開拍第三輯，叫好叫座的《ERROR自救TV》亦添食。
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