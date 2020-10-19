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﻿孖竇驍盛妝亮相活動　何超蓮被指預演婚禮

2020-10-19 列印
■超蓮穿上性感低胸晚裝，更自言是「小公主」。
■超蓮與竇驍盛妝亮相活動，被指預演婚禮。
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　　何超蓮昨日在社交網分享多張低胸性感長裙靚相，大晒香肩和玉背，而胸前的透視設計更疑似真空上陣，她亦自言似「小公主」。原來盛裝登場的超蓮是與內地藝人男友竇驍情侶檔出席國際品牌在上海舉行的大型珠寶晚宴活動，更被網民稱讚猶如預演婚禮，大讚有夫妻相，當然唔少得被催婚！

　　超蓮、竇驍相戀一年多，愈愛愈甜蜜，早前竇驍已儼如半個「何家女婿」，來港出席超蓮爸爸何鴻燊的喪禮，其後就輪到超蓮飛往上海做「跟得女友」陪伴男友，二人公然「放閃」。
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