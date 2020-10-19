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﻿張衛健陪媽咪打針預防流感

2020-10-19 列印
■Dicky直言怕打針。
■Dicky媽表現淡定！
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　　張衛健（Dicky）不時陪媽咪游水，當然甚關心媽咪的健康狀況。Dicky昨日在社交網，分享與媽咪齊齊打預防冬季流感針的相片，年屆55歲的Dicky童心未泯，打針時驚到似細路仔要合埋眼，他的媽咪就看來淡定得多！
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