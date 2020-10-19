陀B濱崎步冒寒到神社祈福
500呎唐樓擠21人恐爆疫 情侶疫市吊鹽水 屈蛇同居太空艙
新冠肺炎疫情襲港逾十個月，重創經濟，不少基層開工不足或失業，收入減少，連住劏房都無法負擔，令現代版籠屋—「太空艙」需求大增。本報記者入住深水埗一個「太空艙」一周，目睹一個唐樓細單位被間隔成二十個「太空...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中方促美對華學者撤控 否則拘美公民回應事件
中美角力持續，美國司法部日前更起訴與中國解放軍有關的學者，而華爾街日報引述消息指，中方警告，可能拘留在華的美國公民以回應有關事件。報道引述消息指，美方自今夏，拘捕了多名赴美從事研究的中國科學家，指控其向美隱瞞現役軍人身份，中方官員通過駐華大使館等渠道，多次向美發警告，要求撤銷檢控，否則，可能拘留在華的美國公民以回應。 美國國務院拒作出回應，僅提醒美國公民如在華遭遇商業糾紛或刑事與民事案件，問題解決前可能無法離境。美國國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示，美方清楚中國政府曾在欠缺法律依據的情況下拘留美加公民，只為報復合法起訴並對他國政府施壓；他更稱「...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
醫生促停用催淚彈驅示威者 反對派曼谷紀念碑聚集抗議
泰國持續有反政府示威，昨日下午再有民眾違反緊急法令在曼谷的勝利紀念碑聚集。民眾要求首相巴育下台，當局再次關閉地鐵及輕鐵服務。而周五示威中警方曾使用水炮車驅散民眾，泰國各地共三百八十六名醫生發表聯合聲明...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大埔天鑽現樓全面睇
中國海外旗下大埔新盤天鑽，至去年初首輪開售至今已累沽逾1470伙，佔全盤逾九成，項目早前已獲批入伙紙，發展商更於日前開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。 天鑽位於大埔半山山塘路，項目近日新開放的多個...
2020-10-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美大選臨近 或互揭黑幕 港股短線料大幅波動
美國總統大選進入白熱化階段，加上歐洲疫情反彈，市場關注美國推出新一輪刺激經濟方案措施。證券界人士預計，市場氣氛傾向觀望，由於美國大選臨近，雙方陣營或會互爆「黑材料」，料港股短期將大幅波動，相信要待至大...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
瘋子喚醒班福特 浪人噬「狼」
列斯聯中鋒班福特初出道不斷轉會，直至前季在列斯聯領隊比爾沙麾下才得以發揮所長，本季首戰英超頻頻士哥。周一聯賽主場迎戰有五名葡將上陣成疑的狼隊，此子有望再為伯樂披荊斬棘領軍報捷，主勝可取。（Now621台周二凌晨3:00直播） 班福特一二年初由母會諾定咸森林加盟車路士，接着五季卻被借到六支球隊，一八年初改投米杜士堡，夏天再投列斯聯才正式告別浪人生涯。今季首戰英超四仗即入三球，初露鋒芒的他坦言多得比爾沙：「他是我球員生涯中最嚴格的領隊，操練不及格即無法上陣。」恩師亦肯定班福特的價值：「他令己隊進攻更立體。」此子今晚率隊地頭出戰，勢以勝利報答知遇之恩。 疫下陰影 狼隊殘陣 狼隊...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
即日開售 Partner 慳油新拍檔
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
發霉歌手升呢「一件頭女神」 32C陳詩欣 憶冇Job扮返工爆喊
新一代女神陳詩欣（Eunice）有樣有身材，加上肯搏肯露，所以加入無線短短兩年多，已極速被力捧拍《3日2夜》及《姊妹淘》等節目，成功入屋！15年，Eunice從Model界踩入樂壇非常難撈，長期處於「...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
勵‧志——假如他們在歷史缺席 世界不會如此美好
你有否去過一個富啟發性的旅程，或遇到一個啟蒙人生的老師？這些經歷，通常不是豪華享受，而是充滿人生交叉點式挑戰的腦震盪！呂志和獎近日有一個新嘗試，連續六星期在社交平台介紹15位在推動人類文明發展有啟發性...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——何良食頭胡所有練者開齋
昨日舉行今季第十三個回合賽事，何良憑「君臨大地」食頭胡，至此所有馬房都已打開季內勝門。賽後何良慨歎自己馬房兵力有限，故此難以爭取成績，目前惟有見步行步，希望廄內馬主繼續支持，言語間流露無盡唏噓！至於「...
2020-10-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6