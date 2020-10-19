  • 2020年10月19日 星期一
  • 27º
  • 62%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 娛樂

﻿陀B濱崎步冒寒到神社祈福

2020-10-19 列印
■步姐未透露誰是兒子和腹中BB的父親。
■母愛滿瀉的步姐為兒子及腹中BB祈福。
Previous Next

　　月初宣佈懷第二胎的濱崎步母愛滿瀉，前日於社交網分享在車內照片稱天氣很冷，其後分享不同衣着、身在神社的背面照，說是為下月滿1歲的兒子及腹中BB祈福，有網民就提醒她要小心不要着涼！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd