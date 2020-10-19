﻿發霉歌手升呢「一件頭女神」 32C陳詩欣 憶冇Job扮返工爆喊

新一代女神陳詩欣（Eunice）有樣有身材，加上肯搏肯露，所以加入無線短短兩年多，已極速被力捧拍《3日2夜》及《姊妹淘》等節目，成功入屋！15年，Eunice從Model界踩入樂壇非常難撈，長期處於「低薪一族」，甚至試過成個禮拜冇工開；面對生活負擔，要養父母的她只好暫時拋低歌手身份，走到前線跑娛樂新聞，Eunice忍唔住爆喊：「入咗TVB收入同知名度都好好多，好開心拍到唔同節目，我最鍾意見到個Schedule好full，好享受忙碌嘅感覺。」



27歲陳詩欣（Eunice）兩年多前由歌手轉戰電視圈，去年終憑旅遊節目《3日2夜》人氣急升，獲網民封為「一件頭女神」，又獲公司器重拍《學是學非》、《姊妹淘》等，繼續於《姊》以噴血泳衣Look大晒32C、23、34好身材，與曾淑雅、蔡嘉欣等索女拍檔鬥性感！



「驚屋企人擔心」



「我都覺得自己搏，而家一個禮拜7日全年無休，我好鍾意將Schedule塞滿！」Eunice開心笑謂。入到無線肯博肯露，全因Eunice當歌手時曾經歷過低谷，試過成個禮拜都冇工開，還要向公司每月墊支數千蚊，令她一度心灰想轉行做空姐、保險，Eunice憶起由Model轉做歌手的辛酸即哽咽：「試過成個禮拜個Schedule係空㗎！因為要同屋企人交代，當初佢哋容許我做Model，成日擔心我畀人呃，覺得娛樂圈好複雜，所以我承諾要做番啲成績，但做歌手後日日喺屋企，我驚屋企人擔心呀，所以扮出去做嘢到夜晚先返。嗰時覺得自己好游手好閒，質疑自己係咪咁冇用呢？」



最緊要搵錢



幸而在低谷時期，Eunice收到無線節目《娛樂新聞台》的Offer，順勢再轉型做主播。當時由低做起的她要跑外景，試過去醫院、機場、花市等更，又採訪過同期出道歌手，但Eunice絕冇Hard feeling：「嗰時冇諗任何嘢，人哋笑咪笑囉，我都係做返本份，其實我覺得自己EQ都好高，哈哈。起碼做緊自己鍾意嘅嘢，最緊要有收入，所以都令我堅持落去！」努力工作後得到回報，Eunice也很享受忙碌的感覺，並坦言恨拍電視劇，最想跟視帝王浩信合作，亦不介意作性感演出，她笑說：「電視熒幕播出街嘅就係我嘅底線！作為演員係要試，又唔需要怕畀人定型，其他人係會睇到你為角色付出同努力。」



撰文：黎寶倫 攝影：李維隆