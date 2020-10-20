處男拍戲上晒癮 ﻿ERROR好多搞笑Idea﻿﻿想搵金主支持﻿

男子組合ERROR雖然行搞笑騎呢路線，但冇乜人爭飯食，就算喺疫情下都有廣告拍，成功殺出一條新血路。而最近上映的電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》係ERROR處男作，片中飾演「陰間攝製隊」，雖然戲份唔多，但相當搶戲，193仲笑言：「拍完電影後好似『升呢』電影明星。」肥仔認同話：「我哋返唔到轉頭！」採訪：方騫平 化妝：Circle Chong @ Annie G. Chan Makeup 髮型：Lydia Yung @ Chic Private I Salon 場地：Kowloon Party Room



電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》係ERROR出道僅3個月時的作品，首次拍戲的4人超級開心，保錡更說：「希望有更多人搵我哋casting，唔使casting都得，我哋可以直接入戲。」



193自爆就算客串拍《翻生》，背後付出好多：「我哋對足10幾個鐘頭戲，諗住一roll機可以即嚟，只可惜第一日開工因為天雨，等足8個鐘最後取消。」肥仔話，喺等待期間我哋試咗幾個唔同演出版本畀導演揀，希望展現到4人嘅唔同風格，點知導演唔接納，最後只係出得十多秒！阿Dee笑言唔緊要：「今次學識咗喺片場，每秒都係錢嚟，要尊重規則，一埋位就準備充足可以演出。」



點解搵ERROR做串星？保錡嘗試揭開迷思：「導演話睇完我哋嘅牙膏廣告，聽聞我哋係有名嘅YouTuber，但我哋唔敢認呀…其實我出道前經已有戲拍，尤其演超多黑社會『茄哩啡』，因為係金毛，命中機會好高，特約演員有800蚊酬勞，《鴨王2》入面我做Bartender要衝出去打人；而阿Dee都拍過《鴨王》、《同囚》等，《鴨王》中佢做主角嘅好朋友，好似傻仔咁俾人打！」阿Dee接住說：「其實我同保錡可以擔正黑社會戲。」保錡提議再有機會拍戲嘅話，可以開套「ERROR日記」，一定做到低budget，高收視：「好似多年前由黃霑做VO嘅記錄片《大鹹濕》咁，我哋可以翻拍真人Show《大ERROR》，錄影我哋嘅私生活。」阿Dee卻唔同意：「我偏向拍古裝，好似現代金裝四大才子咁，拍我哋4個點樣去搵大錢？希望金主畀600萬支持我哋開呢套戲。」保錡卻一嘢打沉他說：「有600萬嘅話我折現算嘞。」



