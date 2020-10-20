﻿「復仇者」集結玩直播 美國隊長黑寡婦撐拜登決戰特朗普

美國第59屆總統選舉將於11月3日舉行，民主黨提名77歲的前副總統拜登，挑戰爭取連任的共和黨74歲總統特朗普，這兩位主要候選人連日積極拉票，雙方的支持者亦陸續表態，《復仇者聯盟》導演羅素兄弟為拜登舉辦網上直播造勢騷，獲「美國隊長」基斯伊雲斯等力撐！



























美國總統大選在即，正式投票日為美國東岸時間11月3日。傳媒與美國選民的焦點聚焦在兩位主要候選人：角逐連任的特朗普和前副總統拜登。



很多人仍記得2016年特朗普當選後，多位藝人與不滿選舉結果的選民上街抗議，事隔四年，多位藝人仍和他「打對台」！樂壇天后Taylor Swift、Lady Gaga、麥當娜、大隻佬影星狄維莊遜等紛表態支持特朗普的對手、民主黨候選人拜登！



網上答問玩遊戲



曾執導《復仇者聯盟》系列作品的名導羅素兄弟（Anthony Russo、Joseph Russo）更「落手落腳」支持拜登籌募競選經費，發起「Voters Assemble」（選民集結）收費直播活動，「美國隊長」基斯伊雲斯、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜、「變形俠醫」麥克雷法路、「戰爭機器」當積度、「嘉魔娜」素兒莎丹娜和「蟻俠」保羅活特等銀幕「超級英雄」積極響應，在美國東岸時間10月20日晚上6時45分開Live為拜登造勢！



據該活動網頁指出，基斯等屆時會和拜登的拍檔、副總統候選人賀錦麗有問答環節，又會和網友玩遊戲。支持者要捐款贊助才可參與。基斯在7月已成立手機應用程式，幫助選民分析選情，查實基斯早前亦不滿曾確診新冠病毒的特朗普，「口輕輕」呼籲美國人不要怕新冠病毒，皆因特朗普可以獲得最佳的治療和藥物，根本不在乎其他病人的處境！







圖：美聯社、資料圖片