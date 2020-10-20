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﻿首位香港演員獲殊榮 65歲任達華封金鷹視帝

2020-10-20 列印
■任達華一身型格打扮上台領視帝獎。
■趙麗穎獲觀眾喜愛的女演員獎，宋茜被影到嘴藐藐（小圖）。
﻿首位香港演員獲殊榮 65歲任達華封金鷹視帝
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　　65歲任達華前晚於湖南長沙舉行的《第三十屆中國電視金鷹獎頒獎典禮》中，憑劇集《澳門人家》奪得視帝榮銜，成為首位榮獲此獎項的香港演員。身形fit爆的華哥以一身黑色西裝上台領獎，他發表得獎感言時表示感激《澳門人家》的演員及導演，「謝謝我太太、家人，還有我女兒。這個獎對我來說是一個鼓勵，我會繼續努力拍多一些好的作品給大家。」

　　頒獎禮中發生一段小插曲，在頒發觀眾喜愛的女演員獎時，由趙麗穎獲得，屈居亞軍的宋茜竟然被鏡頭捕捉到嘴藐藐的樣子，雖然她立即變臉，但都被網民鬧爆。
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