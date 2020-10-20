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﻿再有日本藝人疑輕生 「赤色公園」津野米咲倒斃家中

2020-10-20 列印
■津野米咲陳屍家中，有指她是自殺身亡。
■搖滾女子樂隊「赤色公園」於2012年出道。
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　　日本近期有多名藝人先後自殺身亡，令外界關注藝人情緒問題，昨日再傳來不幸消息，女子樂隊「赤色公園」成員津野米咲被發現倒斃家中，終年29歲。警方現時正調查死因，初步相信是自殺。

　　據日本傳媒透露，津野米咲前日早上約9時左右，被發現於東京杉並區住所失去意識，送往醫院後證實死亡。她所屬的樂隊「赤色公園」於2010年組成，並於2012年出道，雖然樂隊並未大紅大紫，但身為隊長及結他手的津野米咲，曾為眾多紅歌手及組合作曲作詞，包括SMAP的大熱作品《JOY！》。「赤色公園」的官方網頁在津野的死訊傳出後，昨午發聲明承認其死訊，並稱隊友及工作人員仍未能接受津野去世的打擊。

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