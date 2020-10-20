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﻿朱茵扮阿婆親近囡囡 被黃貫中一眼看穿

2020-10-20 列印
■朱茵犧牲色相，扮阿婆入木三分。
■Paul火速認得朱茵，十分搞笑。
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　　朱茵與黃貫中（Paul）及女兒黃鶯演出內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》。節目中，安排幾位星媽外遊歎世界，再由幾位星爸帶着子女走遍蒙古、雲南等多個地方，展開「千里尋媽之旅」。最新一集朱茵為了近距離一睹女兒與Paul的相處情況，不惜放棄「女神」形象，喬裝成賣小吃的地攤阿婆；但被Paul火速洞悉朱茵的身份，但窩心的Paul未有「踢爆」之餘，更吩咐女兒黃鶯將車途中畫的全家幅送給「婆婆」，又吩咐女兒攬攬，令朱茵大為感動。
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