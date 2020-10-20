朱茵扮阿婆親近囡囡 被黃貫中一眼看穿
網上放售貴千元 iPhone 12 Pro新色 短炒風吹起
全新5G版iPhone首批兩個型號iPhone 12和iPhone 12 Pro上周五晚預售後，引起果迷追捧，瞬即滿額，銷情漸熱。內地受疫情影響，iPhone 12比預期遲面世，內地出現供不應求，預訂...
2020-10-20
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國家稅務總局高官林楓 涉嚴重違紀違法受查
國家稅務總局稽查局副局長林楓正接受紀律審查和監察調查，據悉他涉嫌嚴重違紀違法。而林楓是自本年三月才由開始任稽查局副局長。中央紀委國家監委網站周一引述中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、北京市監委...
2020-10-20
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意大利二人小鎮 兩老翁堅持戴罩防疫
遵守防疫守則是原則問題！在意大利中部一座「兩人」城鎮，據了解由本年起這座城鎮由原本七名居民降到只有兩人。不過兩位老人並沒有因此而放鬆防疫，不但在見面時會戴口罩更會保持社交距離。 這座「兩人」古鎮為諾托斯切市（Nortosce），據悉是翁布里亞大區佩魯賈省切雷托迪斯波萊托市（Cerreto di Spoleto）的一部份。由於位處偏僻，兩人除駕車下山購買生活用品，很少離開小鎮，不過他仍嚴守防疫守則。 據八十二歲的卡里利（Giovanni Carilli）表示，他非常害怕染疫，他一個人生活，倘若自己生病，將無法及時得到照顧。 七十四歲的諾比利（Giampiero Nobili）...
2020-10-20
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3房雙套開則 陽明山莊淺調廳堂舒適溫馨
大潭指標豪宅屋苑陽明山莊，位置優越，毗鄰大潭郊野公園，居住環境清靜。是次介紹該屋苑一個大戶型放盤，實用面積超過2000方呎，採3房2套間隔，一室裝潢以淺調為主，佈置舒適溫馨，屋主曾斥資並鋪設地暖管，用...
2020-10-20
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料美國大選數天後上市 螞蟻獲中港兩地開綠燈
「世紀新股」螞蟻科技集團上市大計終獲中港兩地開綠燈。繼中國證監會網站顯示，螞蟻集團於上周五已收到中證監對其赴港上市的行政許可決定書後，昨晚外電報道，螞蟻成功闖關，通過港交所（388）上市聆訊。預計這隻...
2020-10-20
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古仔贖罪爆「費」
巴塞隆拿去季於歐聯八強2:8不敵拜仁慕尼黑，後者其中一位取勝功臣就是從巴塞借來的鋒將菲臘比古天奴。此子今季外借回歸，立即踢出高水準，今晚歐聯G組勢「將功贖罪」領軍主場大勝匈牙利球隊費倫斯華路士，一於捧讓球主客和讓三球「主勝」。（Now646、有線602、662台周三凌晨3:00直播） 古天奴去季於拜仁表現平平，踢得最好的一仗恰巧是對東家巴塞，後備上陣梅開二度率隊大勝8:2，成巴塞出局的「罪人」。這名巴西中場今季回歸巴塞，在四輪西甲收錄一入球、兩助攻，他矢言今仗要將功贖罪：「我在拜仁回來後，體格大有改進。」 在此子帶領下，巴塞勢可如上季歐聯分組賽首輪主場4:0大破燕豪芬般，在...
2020-10-20
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極致奢華 八星盛宴
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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「復仇者」集結玩直播 美國隊長黑寡婦撐拜登決戰特朗普
美國第59屆總統選舉將於11月3日舉行，民主黨提名77歲的前副總統拜登，挑戰爭取連任的共和黨74歲總統特朗普，這兩位主要候選人連日積極拉票，雙方的支持者亦陸續表態，《復仇者聯盟》導演羅素兄弟為拜登舉辦...
2020-10-20
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社論——挺醫生推「強檢」 防無謂衝突
政府官員昨天與私家醫生商討強制檢測有新冠肺炎病徵的人士，相信「強檢」快將施行，以遏止第四波疫情爆發。為了減少「強檢」或影響的醫患關係，當局宜推出「強檢」之前，再一次宣傳出現甚麼病徵就應接受「強檢」，同時與私家醫生做好溝通，訂立一套仔細安排，讓醫生配合，以便一旦有市民不接受「強檢」時，醫生知道如何舉報， 以及當局將如何跟進。 那些才是新冠肺炎的病徵？一般而言，公眾知道包括乾咳、喉痛、頭痛等，但有醫生亦指，隨著醫學界完成更多研究，新冠肺炎病徵比想像中廣泛，或會導致病人與醫生就「強檢」出現意見分歧，當局宜訂出細仔的檢查表，與醫生交流，當判斷病人出現多少病徵，就列為必須接受「強制」...
2020-10-20
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輝灑自如——第一步要做得好
歐洲的新冠肺炎疫情愈見嚴重，不少國家都實施愈見嚴厲的社交管制措施，英國自然也不例外，近來當地最熱烈的話題，圍繞着連串的投注站及賭場，因為社區實施到第三級的管制令，而掀起要暫時停業的風波。 在英國不同地區要停業的投注站及賭場數以百間計，最受影響的自然是當中的員工，而社會輿論也圍着這個題材大造文章，不過比較奇怪的是，在民生和公共衞生之間，竟然相當大部份的人都會寧願站在民生一方，認為關閉投注站及賭場是無必要的事。還記得之前香港馬會決定關閉場外投注處及暫停六合彩時，其決定是快而狠的，根本不用等到太多的反應便已成事，相比之下現在英國的情況，明明是依法行事卻慘遭批判，實在有點悲哀。 慶...
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