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﻿Staycation「兩進三出」 39歲譚凱琪報喜誕千金

2020-10-20 列印
■譚凱琪感謝各方送上祝福。
■譚凱琪分享BB女的腳仔相。
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　　現年39歲的譚凱琪（Zoie）今年3月下嫁金融才俊莊日宇，6月宣佈將為人母，她昨晚在社交平台晒BB腳仔照片報喜，透露女兒Baby G已出生，母女平安，重6磅8的BB女樣子似爸爸。

　　譚凱琪又透露是在Staycation期間，兩個人Check in後，三個人Check out！她亦很欣喜，珍貴小生命加入家庭，感謝各方祝福！
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