近萬聯署促警再查 ﻿三浦死因﻿﻿傳涉他殺﻿

30歲日本紅星三浦春馬今年7月被發現在東京寓所內輕生身亡，近日網傳他的死因可能是被殺！圖：資料圖片



警方月前完成調查指三浦春馬死因為自殺，遺屬亦未異議。近日網上流傳三浦的死因疑是他殺！而事發三個月有逾9000人聯署，要求當地警方再展開死因調查，望為三浦討回公道，但據日警方研判及解剖證據，三浦是被殺的可能性甚低。



三浦臨終前拍攝日劇《錢的盡頭是愛情的開始》，有粉絲指劇中三浦的角色似「被玩」，他與該劇兩位導演關係欠佳，懷疑生前被人職場欺凌，其事務所Amuse卻「袖手旁觀」。Amuse昨日就種種陰謀論及揣測表示，假消息構成誹謗，已聯絡警方跟進！



