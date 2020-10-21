  • 2020年10月21日 星期三
  • 26º
  • 60%
熱門： 國泰港龍裁員林子博陳同佳

日報新聞 > 娛樂

林作裕美睇樓煙韌攬攬

2020-10-21 列印
■林作與裕美卿卿我我甜到漏。
Previous Next

　　林作和打得火熱的女友裕美昨日拍拖睇樓，更獲地產商高層帶領連睇數個示範單位，其間卿卿我我攬攬旁若無人！問到打算築愛巢還是投資？林作坦言是投資，又強調裕美才是潛在買家！裕美就笑道：「我哋財政係分開，佢有佢買，我有我買。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd