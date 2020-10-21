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Aka「復出」 除罩撐隊友

2020-10-21 列印
■Aka上唇受傷後曾縫九針！
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　　今年7月中被狗狗咬傷嘴唇的Super Girls成員Aka（趙慧珊），昨日傷後「復出」撐隊友陳穎欣旗下食店開幕。

　　Aka除口罩拍照時可見傷處疤痕不明顯，她說傷後獲介紹醫生縫針，事後收養朋友的愛犬，若能克服心理障礙亦會再到訪狗場！

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