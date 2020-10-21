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控訴被跟蹤滋擾　廖慧儀：唔係愛嘅表現

2020-10-21 列印
■廖慧儀未明言是誰跟蹤她。
■未甩拖前，廖慧儀經常在網上晒恩愛。
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　　落選港姐廖慧儀（Jessica）是非不絕，早前傳與孔德賢撻着，便狠飛圈外男友Sam，Sam即在網上點名孔德賢勿接近女友而成為分手導火線。

　　分手後Jessica火速刪除二人合照，昨日在動態分享截圖指其社交網站遭到入侵，其後更指自己遭到騷擾，留言表示：「跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走，捕我落堂、炸我Whatsapp講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電！」Jessica更形容「你要搞清楚呢啲唔係愛嘅表現」。

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