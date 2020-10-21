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周星馳發聲明否認財困

2020-10-21 列印
■周星馳被指欠債而要抵押「天比高」。
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　　早前有傳周星馳與新文化傳媒於2017年簽下對賭協議，由於星爺未能達到協議的利潤金額，需要補償差額，所以於今年3月將山頂豪宅「天比高」抵押給摩根大通套現。

　　昨日，有內地律師封躍平代表星爺發聲明，指報道並非事實，「個別新聞媒體為博取流量和關注，惡意誤導公眾，發佈針對周先生及其公司財務狀況的諸多不實報道，造謠周先生因電影投資對賭失敗，拖欠投資方巨額債務，捏造並歪曲事實。」更聲稱保留法律追究權利。

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