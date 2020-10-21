周星馳發聲明否認財困

拜仁慕尼黑攻擊拍檔湯馬士梅拿和羅拔利雲度夫斯基今季甫開賽即着火，合共於德甲收錄十入球、七助攻。兩人今晚歐聯A組再度聯手，勢領軍主場擊敗在中場悍將湯馬士柏迪離隊後掃蕩力大減的馬德里體育會，為歐聯衞冕之旅打響頭炮，主勝去馬。 （Now645、有線603台周四凌晨3:00直播） 梅拿今季於四輪德甲攻入三球，還有四次助攻，他矢言自己在場上得心應手：「我喜歡游走在中前場不同位置，這讓我有空間攻擊對手。」而貢獻七入球、三助攻的羅拔仔，亦盛讚這位攻擊拍檔：「在球場上我們有心靈感應，每秒他（湯馬士梅拿）都能找到我。」兩人今晚轉戰歐聯可望續有好表現，領軍延續近四場各賽事全勝的強勢。 馬體失鐵...

2020-10-21