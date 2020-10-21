撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon
化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup centre 服裝：Ralph Lauren
首次聽到《蝸牛》AK已經覺得鍾意，監製徐浩提議搵林若寧填詞，更將他的愛情故事滲入歌詞中，「點解叫《蝸牛》，因為我嘅故事其中一part就講，我送呢個女仔返屋企，佢提我行樓梯唔好踩到啲蝸牛，我嗰吓就覺得呢個女仔好窩心好sweet，林若寧應該睇到呢段，然後用蝸牛去比喻喺感情上嘅後知後覺，或者同女友唔同步。」
AK都坦承對感情比較遲鈍，不算體貼的男友，搞到次次拍拖都散，「拍拖唔係十分之了解女朋友嘅人，譬如做緊嘢嘅時候收到一個message，女朋友話佢好肚餓，我好單方面諗咪去食嘢囉！但嗰句後面嘅意思係你可唔可以嚟陪我食嘢，但係我永遠get唔到呢啲，一次就話OK，次次咁樣女仔就會唔開心。我以前拍拖係好自我，嗰日揀咗去練舞，我就咩都唔理㗎啦！以前拍拖永遠都唔係我首選活動嚟，呢個問題令到我每次關係導致分手。」
今次《蝸牛》AK搵來女神沈殷怡出任MV女主角，原來兩人早於10年前參加歌唱比賽已認識，其間因阿沈到外地升學失聯，直至在ViuTV重遇。AK坦承阿沈絕對符合其擇偶條件，「我自己係超級外貌協會，覺得佢係好靚嘅女仔，好鍾意佢嘅氣質，內在美好靚，又讀好多書，識好多嘢，佢嘅談吐真係好大方得體㗎！我鍾意啲可愛多於好hot好sexy嘅女仔，無論係性格上定係樣貌都鍾意啲sweet啲嘅女仔。」講到兩人有否發展機會，他報以一個傻笑，繼而推說：「佢鍾意嘅類型同我好唔同，佢鍾意陸永、方大同，佢鍾意啲戴眼鏡白白淨淨斯文嘅男仔。」