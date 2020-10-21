﻿撇低愛女 拖老婆西貢食碟頭飯 陳展鵬盲舂舂 去打Golf摸門釘

近年升呢人夫兼人父的陳展鵬好黐家，唔使開工就會留喺屋企陪家人，所以成個IG都貼滿1歲半愛女陳諾瑤（小豬比）的萌照。「前世情人」抵錫，但佢都冇忽略愛妻單文柔（Phoebe），閒時又會陪對方High-Tea、行山、打高爾夫球。早前《頭條日報》記者便拍得一身Golf Look的陳氏夫婦現身西貢市中心，兩人選擇幫襯茶餐廳食碟頭飯；醫飽肚仔後，兩公婆就駕車到烏溪沙高爾夫球場，惜疫情下場地冇開，自己唔Check清楚真係冇計，打唔到Golf唯有返歸湊女。



43歲陳展鵬自從18年迎娶細13歲的落選港姐單文柔，並於翌年誕下女兒陳諾瑤後即變身「愛妻號」兼「女兒奴」，經常於社交網晒家庭生活照！榮升老竇後，雖然要密密拍劇賺奶粉錢，但展鵬一得閒就會幫手湊女，留喺屋企同囡囡玩、為囡囡拍下成長紀錄，可謂錫到個女燶；而為了不讓陳師奶呷醋，曾經公開冧爆指Phoebe「像陽光般把自己融化」的展鵬，亦會百忙之中抽空陪老婆行超市，又會陪老婆食自己最怕的Afternoon tea。



大碟夾抵食



早前主演劇《超能使者》終於煞科，唔使開工的展鵬便跟Phoebe撇低愛女過二人世界。當日下午2時許，兩公婆以一身高爾夫球Sporty Look駕車到西貢市中心覓食，泊好車後，他們先步行到一間西餐廳攞位，估計已經坐滿客，二人就索性到附近的茶餐廳醫肚。而今次輪到Phoebe陪老公享受「男人的浪漫」，兩人一坐低點了兩份50幾蚊的碟頭飯，包例湯又有嘢飲都只係百幾蚊，真係經濟又實惠！其間夫婦倆又邊食邊傾，食到飽便各自做低頭族，全程逗留約45分鐘先去埋單。



車河一日遊



隨後Phoebe入咗一間麵包舖掃走一袋包，企喺門口等的展鵬一見老婆行出嚟，即好Sweet地同對方一個膠袋兩份拎；然後雙雙步行至另一間Cafe，待Phoebe買完咖啡後，他們便取車直駛至烏溪沙高爾夫球場。未料長途跋涉去到球場閘口，由於政府於上月11日才放寬社交距離措施，當時娛樂場所及運動場一律仍勒令關閉，遊咗一輪車河的陳氏夫婦，最終發現高爾夫球場冇開便無奈返歸。



採訪：張詠森