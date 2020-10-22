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盼跨年個唱如期舉行 千嬅：有心跳就有希望

2020-10-22 列印
■千嬅早前為演唱會拍攝宣傳照。
■千嬅與工作人員檢視拍攝效果。
■千嬅最回味演藝生涯中的博命過程！
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　　楊千嬅將於今年12月底在紅館舉行共6場《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》跨年騷。演唱會不設售票處售票，觀眾須經網上平台或電話購票；主辦單位將按疫情變化，作出相應安排，觀眾於演出日前兩星期才能取得實體門票，而入場觀眾必須配合紅館防疫要求。

　　千嬅早前拍攝個唱宣傳海報時表示，近年發生許多未能估計的事，沒想到站在舞台唱歌也會是很困難的事，雖然疫情反覆下，未知演唱會最終能否如期舉行，但她仍相信自己的能力及夢想，「人生有唔少喜樂同眼淚，有時睇唔到前路點行，不過自己要相信同有動力，我仍然相信有心跳就有希望，想將呢個正能量帶出嚟，喺我25年嘅演藝生涯中，最值得回憶係所有博命嘅過程！」

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