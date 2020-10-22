孔劉朴寶劍合體宣傳《徐福》

印度向中國邊防部隊移交早前走失的解放軍士兵。印度軍方表示，日前在邊境拉達克地區逮捕一名越境的解放軍士兵，指他越過「實際控制線」到印方。解放軍西部戰區指，該士兵是應牧民請求協助尋找犛牛，期間迷路走失，印方表示會在進行醫學檢查後，將該解放軍士兵移交中方。 另外，彭博引述消息報道指，印度因與中國關係惡化，考慮與台灣展開貿易談判，認為協議可吸引更多在科技和電子領域的投資，但暫未有最終的決定。在北京，外交部發言人趙立堅說，印方應切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，強調一個中國原則是包括印度在內的國際社會普遍共識，亦是中國同任何國家發展關係的政治基礎。中方堅決反對任何建交國，與...

2020-10-22