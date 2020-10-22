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孔劉朴寶劍合體宣傳《徐福》

2020-10-22 列印
■孔劉與朴寶劍為電影《徐福》拍宣傳片。
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　　韓國男神孔劉與朴寶劍主演的電影《徐福》將於12月在當地開畫，現正服兵役的朴寶劍，入伍前與孔劉拍攝了宣傳短片，影迷見到兩大男神合體都十分興奮。孔劉表示：「時隔很久通過大螢幕和大家見面感到很激動、緊張！」朴寶劍就稱：「那我們約定在戲院見吧！」在公開的二人個別海報中，朴寶劍看似梳了個平頭裝。

　　《徐福》是套科幻動作片，講述孔劉扮演時日無多的前情報員，與朴寶劍扮演掌握永生秘密的複製人「徐福」的故事。

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