「星爵」唔撐拜登被網民炮轟

「美國隊長」基斯伊雲斯、「黑寡婦」史嘉莉祖安遜等「復仇者」日前宣佈為民主黨總統候選人拜登站台，「星爵」基斯柏特則未有響應，即被網友炮轟他是特朗普的支持者。



基斯「復仇者」拍檔「變形俠醫」麥克路化奴和「鐵甲奇俠」羅拔唐尼就發文為基斯護航。羅拔在撰文表示︰「這是一個怎樣世界……那些『無罪』的人向我的兄弟基斯柏特丟石頭……他是一名基督徒，忠於原則，一直正面和感恩。」麥克亦力撐稱基斯是一個實在的人，只是他不喜歡公開政治取向的人。



