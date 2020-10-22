﻿太太兩周前已簽同意書拒絕急救 林子博喊住提老婆心願︰「仔女長大要照顧爸爸」

昨晨，去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」的林子博太太董燕君（Shirley）不敵癌魔病逝，子博在社交平台寫下情深字句送別愛妻，一字一淚。早前子博為太太搞網上眾籌幹細胞治療醫藥費，可惜完成4針第一個療程後，對太太效用不大，離世前的肝、腎、肺腫瘤變大，影響排毒功能，出現腹水及水腫等症狀。子博上周接受《頭條日報》訪問時坦言老婆在兩周前已簽同意書拒絕急救（不能康復的僅維生治療）兼願意捐出眼角膜遺愛人間，子博相當無奈忍唔住流下男兒淚，講到太太心願，子博難過透露，「希望子女長大後要照顧爸爸。」



臨終前董燕君因為嚴重腹水及水腫再次入院抽水，仲要吊蛋白針補充營養，當時子博坦言相當擔心：「其實佢個肺、肝、腎一直都有事，但o依家嚴重咗，要聞氧氣同埋抽腹水，腹水頂住又痛唔想食嘢，佢一咳，全家好緊張佢，總動員去照顧佢，同佢摸背，畀佢聞氧氣」因為要貼身照顧，所以子博在家不能離開老婆三步以外範圍，亦理解到病人會特別嗲。



提老婆想放棄即喊



當時子博坦言好奇怪，覺得太太好似覺得自己出唔到院。「上次佢入院，醫生指佢身體太脆弱，有乜事做心外壓會壓爆佢啲胸骨，所以經已填咗拒絕急救書同埋決定捐眼角膜。」子博哽咽地說，「仲諗住又唔好咁快咁消極，我哋仲有好多方法未試，好似中醫！當然我好欣賞佢呢份遺愛人間嘅情操。太太話，佢身上太多腫瘤，好多器官捐唔到，唯一可以捐到眼角膜，既然有咁多人幫過佢，佢都好想唔喺度時幫返有需要嘅人……我唔係好想聽到同唔係好想面對，因為好難面對……」語畢，一直強忍淚水的子博即拎紙巾抹眼淚。



娛圈朋友送禮問候



待情緒稍為平伏，子博再說：「我有同仔女講過，無論太太喺唔喺度都好，我都要維持個家。其實太太知我係有主見嘅人，好放心交頭家畀我，太太亦有同仔女講，叫佢哋大個之後，就算結咗婚都要照顧爸爸。」當時子博提到未必再做第二個幹細胞療程，但都好多謝伸手幫他的每一個人：「小恩子搵朋友送嚟輪椅、拐杖、沖涼凳及氧氣機；古巨基、馬浚偉、何英偉等出錢支持，田蕊妮登門打氣，甚至有小朋友話捐出一百幾十零用錢，真係好感動，娛樂圈有情，人間有愛。」



做節目向難度挑戰



去年林子博老婆董燕君患重病，之後到他不獲TVB續約，子博要獨力撐起頭家，所以努力Keep Fit拍攝8集真人騷節目《大叔要變身》，記載屬於他的感人故事，太太仲會抱病出鏡為他打氣。



首集節目已於10月11日晚在香港開電視77台播出，由於節目調動關係，第二集開始改於逢周六下午四點播出，子博首次孭起一個節目，對他意義重大：「因為太太擔心我冇工開，所以由佢搵導演速成件事。除咗會陸續請嘉賓，我仲會玩直立板，滑翔降傘向難度挑戰。」問到會否擔心玩到受傷？子博即以「該死唔使病」作回應，「要珍惜每一日，活得精彩，欣賞身邊人優點。」



採訪：方騫平 場地：eliment Fitlax