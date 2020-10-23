髮型：Gary Sun from [email protected] 化妝：Vanessa Wong 場地： 北京老家
大碟點題歌《So Called Love Song》主題是講自愛，AGA認為這是愛情的基本，因要識自愛才懂得愛人。單身多時，隨時歡迎愛情到來的AGA坦言，遇到合適對象好容易知，「我覺得搵到就會知，我相信一拍即合，一遇到就會知，o依家我好清楚自己要啲咩嘅人。以前嘅我好怕悶，一定要搵朋友，人大咗之後識得同自己相處，學識咗冇以前咁容易會覺得孤獨。」
至於擇偶條件，AGA覺得外形並不重要，最緊要大家溝通到，「對方要有自己生活態度，好有自己嘅諗法，要唔自私，至少心態上對社會有貢獻，我覺得遇到一個畀啲挑戰我嘅人，應該就係佢啦！溝通真係緊要過外形，我又唔係好睇外形，我覺得當一段愛情，溝通唔到距離感係最大，有人問過我介唔介意Long D，我唔介意，因為溝通到嘅話，嗰個人好近，搵到嗰個人必需要溝通到。」
在疫情下AGA不單製作大碟有血有淚，連首個紅館騷都被迫延期，她知道一刻即化悲憤為食欲，跟家人大擦海鮮餐後，隨即積極投入工作，「一知道要改期，我就諗呢隻碟後面嘅歌應該點編排，我相信更多歌嘅話，個騷會愈精采，我相信終會有一日個騷會開到，帶一個更加精采rundown畀大家，答謝大家買我演唱會飛。」這次日子也令AGA想通了不少，「我年尾去咗澳洲，本身去兩個禮拜，結果滯留咗兩個月，我坐喺我家姐間屋度諗，其實今日係紅館開緊演唱會嘅日子，但係我坐咗喺澳洲度，好多嘢冇得控制，更要諗清楚自己想變成一個點樣嘅藝人，返香港後我變得好清晰，老土啲講嚟想製作更多音樂帶畀人正能量。」