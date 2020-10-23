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千嬅跨年騷盡唱廣東歌

2020-10-23 列印
■千嬅笑言要挑戰「一秒變聲」。
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　　楊千嬅獲領賢慈善基金邀請為故事書獻聲，她昨日出席發佈會時表示要聲演數個角色，要極速「變聲」！談到將於紅館舉行跨年個唱，千嬅表示會揀選較偏門的歌曲獻唱，「我大部份都是Wyman和林夕的作品，是純廣東歌的演唱會。」

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