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城城教女兒學懂感恩

2020-10-23 列印
■城城暢談如何教育女兒。網上圖片
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　　與老婆太太方媛育有兩女的郭富城，前晚接受直播訪問時，暢談教女心得，如女兒獲其他人送贈禮物或糖果，他都會教女兒定要衷心向對方道謝，除了是基本禮貌外，亦可讓女兒學懂珍惜及感恩。

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