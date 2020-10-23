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三浦春馬骨灰去向不明

2020-10-23 列印
■三浦被指遺下約1億日圓（約740萬港元）遺產。資料圖片
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　　30歲日本紅星三浦春馬7月被發現在家上吊身亡，昨有傳媒指三浦去世後低調舉殯，其母急於將其遺體火化，但家人至今仍未為三浦設墳墓，其事務所不知三浦的骨灰和遺物去向，友人亦無從拜祭。

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