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避炎返港演藝工作全停 ﻿加國亞姐顏子菲 ﻿﻿樂觀操Fit等開工﻿

2020-10-23 列印
■子菲時刻保持Fit爆身形等待機會來臨。
避炎返港演藝工作全停 ﻿加國亞姐顏子菲 ﻿﻿樂觀操Fit等開工﻿
■子菲年初回加拿大後更珍惜家人。
■子菲指疫情影響MC Job量大減。
■子菲即場過兩招修下半身及練腹肌方法。
■Glute Bridge：提起腰部並單腳舉起，腰部慢慢上落，重複8至10下。
■Obliques Roll-back：將腰椎微微向後彎，收緊腹部並向側邊展開雙臂。
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　　2008年亞姐亞軍顏子菲真黑仔！話說年初爆發新冠肺炎，她2月即飛回加拿大探親兼避炎，豈料當地開始爆發疫情並「封國」，結果量地大半年終接獲兩個Job，原定8月開工的子菲即提早回港隔離，無奈坐足15小時飛機，一抵港便收到通知工作取消，5位數酬金瞬間變泡影，連機票錢都蝕埋！她唯有勤力健身Keep體能，隨時以最佳狀態示人，終於在本月初「復工」教Pilates，KOL工作亦都陸續有嚟。撰文：黎寶倫攝影：譚壹致　髮型：Bruneblonde - Van Chan　場地：Yuj Yoga Studio

　　近年，顏子菲以MC Job及教健身、跳彈牀為主要收入，她表示：「疫情前Keep住一個月起碼兩、三個Job，大時大節都會多啲，例如年尾Annual dinner、春茗、倒數，差唔多一個月多5、6個。疫情後，好多Job都取消或延後，而我一直教班嘅Studio喺愚人節宣佈結業，令我冇咗份穩定嘅收入。（有經濟困難？）喺香港都係交租，自己都有儲錢，家人都呢度畀啲嗰度畀啲，好慳咁使都搣到年尾，開餐廳嘅朋友都好照顧我嘅飲食，好好彩。」

改變硬頸唔衰得性格

　　此趟長留加國陪家人，子菲直言改變了其硬頸、要面的性格，4、5年前曾於麵店做打雜的她說：「以前就算要去餐廳做侍應賺50蚊一個鐘人工，都唔會同屋企人講自己唔掂，因為當初一個人返港，希望有好成績畀佢哋睇，自己亦唔想認衰。而家覺得呢個心態好無謂，家人最關心你過得好唔好、開唔開心，我學識唔好畀自己咁大壓力，今次返去家人同我講『如果需要幫手可以開聲，唔使撐得咁辛苦』，好感動。」過去執着於頻曝光，子菲現時認為家庭第一，演藝事業第二，「始終對拍戲好Passionate，無論角色有冇台詞，對我嚟講都係一種享受，而演員喺體能上有好大要求，所以我都Keep住健身令自己冇咁易攰。」





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