化妝、髮型：Sara [email protected] 服裝：KIR ROYAL
剛完成法律系碩士課程的「學霸」賴彥妤早前從英國回流參選港姐，雖然最終未能入圍爭奪「逆市筍工」，但塞翁失馬焉知非福，Vivienna不單止獲電視及電影公司招手、接下不少廣告Job，最近更獲形象指導許嘉浩（Karl）投資的婚紗公司睇中，以6位數邀請擔任「御用Model」。日前，她便現身門市為新一季晚裝影宣傳照，為了以最佳狀態示人，拍攝前Vivienna亦就地健身谷肌，「隔離14日期間都減咗2、3KG，但都要繼續減，因為嚟緊會有唔同拍攝，目標再減多5KG。」
被外界稱為「選美控」的Vivienna，曾參加《2014中華才藝小姐（香港區）》、英國華裔小姐等，她直言恨入行，「我覺得落選未必會冇晒機會，反而好多前輩落選咗，佢哋嘅前途更光明。（以邊個做目標？）我想行麥明詩Style，因為我都讀法律，想向師姐學習。（但佢急流勇退喎！）可能呢個就係一個機會，我覺得有人走就有人加入，人棄我取反而係一個新機會。」問可覺得浪費了高學歷？Vivienna表示想趁後生追演藝夢，「試新嘢對我嚟講係開心事，自己做咗5年Model，都真係鍾意呢一行，所以想瞓身試吓，如果而家唔試，30歲後唔會再有機會。」