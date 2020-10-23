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英國學霸落選港姐 ﻿賴彥妤恨入娛圈﻿﻿趁後生瞓身追夢﻿

2020-10-23 列印
■Vivienna為Karl投資的婚紗公司擔任「御用Model」。
■日前Vivienna為新一季晚裝影宣傳照。
■Vivienna最想跟謝霆鋒、古天樂演對手戲。
■當日Vivienna換上二、三十套晚裝。
■Vivienna早前從英國回港參選，並接受14日隔離。
■身為婚紗公司老闆的Karl（右）親自擔任形象指導。
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　　曾修讀法律的兩位前港姐麥明詩和朱千雪先後急流勇退，同樣法律系碩士畢業的25歲賴彥妤（Vivienna）卻偏偏舂入行，參加今屆以「逆市筍工」作主題的港姐競選，「雖然最終入唔到圍，但我都會喺呢行努力去試唔同嘅嘢，父母都好支持我。」講興趣唔講金的她坦言恨拍電影和劇集，並盼30歲前多作嘗試，會以麥明詩為奮鬥目標。採訪：黎寶倫　

化妝、髮型：Sara [email protected]　服裝：KIR ROYAL

　　剛完成法律系碩士課程的「學霸」賴彥妤早前從英國回流參選港姐，雖然最終未能入圍爭奪「逆市筍工」，但塞翁失馬焉知非福，Vivienna不單止獲電視及電影公司招手、接下不少廣告Job，最近更獲形象指導許嘉浩（Karl）投資的婚紗公司睇中，以6位數邀請擔任「御用Model」。日前，她便現身門市為新一季晚裝影宣傳照，為了以最佳狀態示人，拍攝前Vivienna亦就地健身谷肌，「隔離14日期間都減咗2、3KG，但都要繼續減，因為嚟緊會有唔同拍攝，目標再減多5KG。」

　　被外界稱為「選美控」的Vivienna，曾參加《2014中華才藝小姐（香港區）》、英國華裔小姐等，她直言恨入行，「我覺得落選未必會冇晒機會，反而好多前輩落選咗，佢哋嘅前途更光明。（以邊個做目標？）我想行麥明詩Style，因為我都讀法律，想向師姐學習。（但佢急流勇退喎！）可能呢個就係一個機會，我覺得有人走就有人加入，人棄我取反而係一個新機會。」問可覺得浪費了高學歷？Vivienna表示想趁後生追演藝夢，「試新嘢對我嚟講係開心事，自己做咗5年Model，都真係鍾意呢一行，所以想瞓身試吓，如果而家唔試，30歲後唔會再有機會。」

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