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大嶼山捱凍拍MV　Aka下海晒Fit爆身材

2020-10-23 列印
■Aka冒着冷風開工。
■Aka克服恐懼挑戰水上直立板。
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　　趙慧珊（Aka）月前被狗狗咬傷嘴唇，康復後復出幕前工作，日前為新歌《Fearless》到大嶼山拍攝MV。不諳水性的Aka獻出「第一次」，克服恐懼暢玩水上直立板，更大派「福利」，泳裝上陣晒纖腰、靚股及42吋長腿！Aka自言是首度在人前穿三角泳褲，Fit爆身形認真吸睛！

　　Aka要在水中浸足數小時，兼被大浪衝擊連番跌落海！當日氣溫回落，吹到Aka騰騰震，要不斷飲薑茶暖身，Aka媽媽亦有前來打氣呢！

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