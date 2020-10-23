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﻿無線 J2 周六日晚播映 《在一起》實況劇雲集內地紅星

2020-10-23 列印
真事改編 《在一起》以內地對抗新冠肺炎的真人真事為基礎改編而成，雲集內地紅星傾力演出，分為10個單元。
10月24日(周六)《在一起之搜索：24小時》主演：黃景瑜、李小冉、韋菁 菁薈商場出現確診病例，臨近春節商場人流眾多，疾控中心推算牽涉到近萬位市民，或需要大規模排查，卻擔心會引起恐慌。另一邊廂又懷疑一位有認知障礙的長者蔣雲英（韋菁飾）與此有關。在人手緊缺的情況下，江燦(李小冉飾)主動與實習生陸朝陽(黃景瑜飾)深入調查，再加上民警張猛（朱宏嘉飾）和疾控中心所有人員的努力，最終在24小時內成功追查到染疫源頭。
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11月1日(周日)《在一起之我叫大連》主演：鄧倫、李沁、董潔 來自大連的宋小強(鄧倫飾)誤入封城中的武漢，迷茫中應聘了江天醫院的清潔工，期間遇見了醫生李天然（李沁飾）。宋被安排在重症病區當值，每天工作量大而且繁瑣。眼看醫護人員在戰場上與病毒搏鬥、重症患者不治離世，宋小強心裏充滿了恐懼。宋小強天天看着醫生從死神手裏搶人，在他心裏，他們每一個人都是勇士。
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10月25日(周日) 《在一起之火神山》 主演：陳數、陸毅、闞清子 劉博（陸毅飾）高級工程師肩負重任，目標於十天內建造武漢火神山醫院。海軍某醫院護士長、劉之妻子陳如(陳數飾)帶領一班護士奔赴火神山醫院支援。陳如到達火神山醫院，由最初不獲主任信任，後以行動證明實力，終獲委任為重症一科護士長，她領着大家不眠不休地工作，最後火神山醫院終完成使命，收治和治瘉患者無數，支援醫療隊也實現了零感染。
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10月31日(周六) 《在一起之方艙》 主演：靳東、孫佳雨、毛曉慧 西華醫院院長胡慶生(靳東飾)帶領72人隊伍，攜同大批醫療防疫物資，前赴武漢支援方艙醫院。方艙內的物資不多，胡慶生仍堅持每位醫護人員穿好防護服準備開艙，迎接大批患者。面對來自不同背景的病人，胡慶生不單止照顧病患，還千方百計安撫情緒壓力面臨崩潰的隊友，又為護士們準備無盡的驚喜，以慰藉他們的辛勞，與大夥兒齊心𡚒鬥，共同抗疫。
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11月7日(周六) 《在一起之口罩》 主演：海清、馮紹峰、孫儷 浙江寧波一位針織廠老闆梅愛華（海清飾）周轉不靈欠下巨債，決定將僅餘的資金投資口罩生產。老闆得到房主任（孫儷飾）的幫忙解決轉產批文，幾經轉折才順利購入機器，終排除萬難生產出第一批無菌口罩，可惜口罩全部唔及格。梅愛華無計可施下唯有以誠意打動曾因買賣口罩造成嫌隙的韓松（馮紹峰飾），最後兩人成功生產了及格的口罩，守護市民的安全。
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11月8日(周日) 《在一起之武漢人》 主演：劉敏濤、賈乃亮、倪大紅 武漢爆發疫情，泛松園社區有人確診，社區工作人員涂芳（劉敏濤飾）拉着丁幾何（賈乃亮飾）連忙安排清潔消毒殺菌，封閉社區，又忙於安撫大家。確診患者的鄰居紛紛準備離開，遇到不合作的居民，丁幾何憋着一肚子氣，更負氣辭職不幹，涂芳耐心解釋為社區服務要忍讓，丁幾何最後與涂芳一起到各家各戶進行排查，叮囑大家做好防疫措施。
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　　新冠肺炎肆虐全球，齊心抗疫刻不容緩。無線J2由10月3日起於周六、日晚播映的實況劇集《在一起》，雲集內地紅星傾力演出，以抗疫期間各行業的真實人物、故事為基礎，透過《生命的拐點》、《擺渡人》、《同行》、《救護者》、《搜索：24小時》、《火神山》、《方艙》、《我叫大連》、《口罩》及《武漢人》十個不同的單元題材，描述普羅市民在抗疫期間發生的多個平實而感人的故事，展現「全民互助、共克時艱」的精神。

        故事的主角包括義無反顧為市民服務的醫護人員和各地醫療隊員、公安人員、誓死不退的軍醫、平凡卻偉大的快遞員和專車志願者、口罩生產商、社區工作者，還有自救互救、守望相助的普通市民等，這些普通人構成了全國上下、各行各業抗疫的主力軍，默默為抗疫作出了不可磨滅的貢獻。該劇由香港廣東社團總會呈獻，首4個單元故事已經播出，其餘6個故事將於明晚開始連續3個周六、日晚上10時在無線J2播映。
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