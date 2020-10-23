﻿無線 J2 周六日晚播映 《在一起》實況劇雲集內地紅星

新冠肺炎肆虐全球，齊心抗疫刻不容緩。無線J2由10月3日起於周六、日晚播映的實況劇集《在一起》，雲集內地紅星傾力演出，以抗疫期間各行業的真實人物、故事為基礎，透過《生命的拐點》、《擺渡人》、《同行》、《救護者》、《搜索：24小時》、《火神山》、《方艙》、《我叫大連》、《口罩》及《武漢人》十個不同的單元題材，描述普羅市民在抗疫期間發生的多個平實而感人的故事，展現「全民互助、共克時艱」的精神。



故事的主角包括義無反顧為市民服務的醫護人員和各地醫療隊員、公安人員、誓死不退的軍醫、平凡卻偉大的快遞員和專車志願者、口罩生產商、社區工作者，還有自救互救、守望相助的普通市民等，這些普通人構成了全國上下、各行各業抗疫的主力軍，默默為抗疫作出了不可磨滅的貢獻。該劇由香港廣東社團總會呈獻，首4個單元故事已經播出，其餘6個故事將於明晚開始連續3個周六、日晚上10時在無線J2播映。