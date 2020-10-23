霆鋒再度成「米芝蓮之友」

一場曠日持久的新冠肺炎疫情，令港人關注身體的抵抗力。近日不論私家醫生或政府診所，都有大批市民預約打流感針，私家醫生一時之間難以補充疫苖，有西醫組織要求政府出手幫助，將政府採購得來的部份疫苖，投入私家醫生市場，讓更多市民盡快打針。當局研究數天後，作彈性處理，決定投入一批疫苖，此舉對提高集體的抗疫力，大有好處。 西醫工會指出，私家醫生的流感針供不應求，如要訂貨，未必能趕及接種疫苖的高峰期，故會向政府提交那些私家醫生需要額外的流感針，希望政府開庫協助。食衞局昨晚回應，會為有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的私家醫生，分階段供應十萬劑額外疫苗，以更早及更便利流感高危...

2020-10-23