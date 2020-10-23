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霆鋒再度成「米芝蓮之友」

2020-10-23 列印
■霆鋒即場示範「五彩斑斕油潑麵」。
■霆鋒第二度成為米芝蓮之友。
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　　全球美食權威《米芝蓮指南》上海發佈五周年，前晚於上海舉行。米芝蓮同時亦向謝霆鋒第二度頒發「FRIEND OF MICHELIN」（米芝蓮之友）。霆鋒仍然是全球唯一一位還沒開餐廳而獲米芝蓮肯定的名人廚師，他說：「謝謝米芝蓮再次肯定，這次在傳統美食上做了點新嘗試，希望能吸引更多西方食客及年輕人，我們中華料理真的很了不起，有無限的發揮空間。」霆鋒即場獻技，主理中式料理「五彩斑斕油潑麵」。

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